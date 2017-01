De nieuwe extra lange trailer van 'Fifty Shades Darker' is er

Door: SV

3/01/17 - 16u02

video Binnen een maand is het zover. Dan kunnen fans van de 'Fifty Shades'-boeken weer plaatsnemen in een bioscoopzitje voor de tweede prent over de ietwat gecompliceerde relatie tussen Anastasia Steele en Christian Grey. En in tussentijd is er altijd nog deze nieuwe, extra lange trailer.