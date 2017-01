Dit wordt dé selfiepose van 2017

Door: redactie

2/01/17 - Marie Claire UK

Vergeet de duckface of de fish gape, in het jaar 2017 zijn we ook op vlak van selfies toe aan iets nieuws. Celebrities gaven op Instagram al de voorzet van wat dé pose wordt voor wie van zichzelf een kiekje neemt.

We hadden al de duckface, daarna volgde fish gape en ook de zogenaamde squinch passeerden al op sociale media als selfiehype. Voortaan gooien we onze vingers in de strijd voor dat perfecte plaatje van jezelf, want de hands-on-your-face selfie maakt zijn opwachting. En dat ziet er exact zo uit als het klinkt: een foto van jezelf met je vingers op je gezicht.



Met de invulling daarvan kan je creatief zijn: bijt op het topje van je duim of je wijsvinger, raak zachtjes je kin aan of leg een deel van je hand op je gezicht: celebrities zoals Kendall Jenner en Ashley Graham deden al voor hoe het moet. Say cheese!