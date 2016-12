Deze Brusselaar maakt van cadeaus echte kunstwerkjes

© Julie Scheurweghs.

Een pakje krijgen dat te mooi is om open te maken? Als het van de creatieve hand van Robrecht (32) uit Elsene komt, dan ben je al blij met de verpakking alleen. Door aan standaard bruin papier kleine accentjes toe te voegen, maakt hij van zijn cadeaus echte meesterwerkjes. "Gewone pakjes zijn redelijk saai, toch?"

© Julie Scheurweghs.

"Ik was vorig jaar ergens op een avond rustig naar een serie aan het kijken, toen ik plots het idee kreeg om hiermee te beginnen," legt Robrecht uit. In het dagelijkse leven is hij een IT-er met een nine-to-fivejob, maar in zijn vrije uurtjes leeft hij zich creatief uit door feestelijk te knutselen met inpakpapier. "We hadden enkel bruin inpakpapier liggen, en zo raakte ik geïnspireerd om er iets extra mee te doen. Want gewone pakjes zijn meestal redelijk saai, vind ik."