Scarlett Johansson is meest winstgevende actrice van 2016

Door: redactie

28/12/16 - 11u39

© screenshot.

Wie plant om binnenkort een film te draaien, trommelt daar best actrice Scarlett Johanssen voor op. Zij bracht namelijk het meeste op, het afgelopen jaar. Opvallend: dit jaar staan er maar liefst vier vrouwen in de top 10.

Zakenmagazine Forbes telde uit welke acteurs en actrices nu het meeste brutowinst opleveren. Dat berekenden ze door door de wereldwijde ticketverkoop van films van topacteurs te rangschikken. De 32-jarige actrice bracht maar liefst 1,15 miljard euro binnen, met name door haar rol als Black Widow in 'Captain America: Civil War' en de satirische film 'Hail Caesar' van de gebroeders Coen.



Opvallend detail - naast de vele vrouwelijke gezichten - is dat vooral superheldenfilms het goed doen. Zo duiken ook Chris Evans en en Robert Downey Jr. (beide ook van 'Captain America'), Margot Robbie en Will Smith ('Suicide Squad'), Ryan Reynolds ('Deadpool') en Amy Adams, Ben Affleck en Henry Cavill (allen te zien in 'Batman v Superman: Dawn Of Justice') in de top tien op.