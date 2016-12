Hoe maakten vrouwen zich tweeduizend jaar geleden op?

© Marc Lagrange.

Dacht je dat wij de eersten waren die met rode lipstick over straat paraderen? Mis! Al meer dan 2.000 jaar geleden namen vrouwen ook plaats voor de kaptafel. Van haarnaalden, pincetten en pruiken tot vaasjes met cosmetische producten en lepeltjes als prehistorische make-upkwasten: Romeinse vrouwen wisten hoe ze zich moesten opmaken.

Glas, 25-75 n.Chr. © Museum Het Valkhof, Nijmegen . Deze glazen bol bevat nog Romeins make-uppoeder. Het rode poeder diende om de wangen lichtjes te kleuren, en wellicht ook de lippen.

Hoe zag een ideale vrouw eruit volgens de oude Romeinen? Wat deden Romeinse vrouwen om het schoonheidsideaal te benaderen? En zijn de schoonheidsidealen van toen tijdloos? In het Gallo-Romeins Museum worden al die vragen beantwoord in hun nieuwe expo 'Timeless Beauty'.



Roet als eyeliner

Hun ogen omlijnden ze met roet, lichaamshaar werd verwijderd met hars of puimsteen en een egaal, wit gezicht bekwamen ze met kalkpoeder, zo leert de tentoonstelling ons. Die potjes en rituelen waren overigens niet alleen weggelegd voor de rijke elite. Zij hadden weliswaar meer tijd en middelen, maar ook de werkende dames zorgden dat ze er goed uitzagen. Maar wat was dat dan eigenlijk, er goed uitzien?



Venus in plaats van Doutzen

Zoals hedendaagse vrouwen opkijken naar 21e eeuwse schoonheden als Angelina Jolie en Doutzen Kroes, spiegelden Romeinse vrouwen zich aan dé celebrity van toen: Venus. De godin van de liefde was hét vrouwelijke schoonheidsideaal. De Romeinse schone kon je dan ook herkennen aan haar fonkelende ogen en lange wimpers, bleke huid met rozerode wangen, volle haardos, weinig tot geen lichaamshaar en een zachte en egale huid. Maar ook: kleine borsten, bredere heupen en een ietwat bol buikje. Te slanke vrouwen zagen Romeinen namelijk als ziekelijk, en dus niet geschikt om kinderen te baren.