De mooiste foto's nemen met je telefoon doen je zo

Van je licht aangeschoten nonkel die plots over ieder onderwerp een uitgesproken mening heeft tot je neefjes en nichtjes die ruzieën over het grootste pakje: kerstavond zit boordevol authentieke familiemomenten. Uiteraard leggen we die graag vast op de gevoelige plaat. En daar heb je tegenwoordig niet eens meer een camera voor nodig: met deze tips maak je ook met je telefoon de mooiste familiekiekjes.

1. Focussen Niet alleen wanneer je oma weer het zoveelste ellenlange verhaal ophangt over haar jeugd, maar ook wanneer jullie allen gezamenlijk naar het vogeltje lachen. Zien jouw foto's er de ene keer uit alsof je je spiegelreflex hebt bovengehaald, en de andere keer alsof je vierjarige neefje met je telefoon aan de haal ging? Dat komt omdat de focus niet goed zit. Door met je vinger te tappen, daar waar je camera moet focussen, krijg je altijd een superscherpe foto. Lees ook Ook een leuk feestje voor de BOB: dit zijn de lekkerste alcoholvrije drankjes

2. Gebruik het fotoraster Krijg je die kerstboom maar niet recht in beeld? En hoe weet je nu of die heerlijk uitziende schotel precies in het midden van je foto staat? Heel eenvoudig: gebruik het fotoraster. Deze negen vakjes zorgen ervoor dat je makkelijk symmetrische plaatjes kan schieten en dat die overheerlijke maaltijd gegarandeerd in het middelpunt van de belangstelling zal staan.

3. Gebruik negatieve ruimte Dat wil niet zeggen dat je naar de kelder moet, of een ander ongezellige omgeving, maar vooral dat je niet elke milimeter van de foto moet volproppen met vrolijke gezichten of kerstige accessoires. Af en toe een beetje lege ruimte creëert balans, waardoor het onderwerp van de foto nòg meer in het oog springt. Van een stuk muur tot een wit tafelkleed, het zorgt allemaal voor rust in de foto.

4. Zoom niet te veel in Hoe grappig die krampachtige grimas van je schoonvader ook is, vermijd het om al te veel in te zoomen terwijl je de foto neemt. Dat kan er namelijk voor zorgen dat de foto onscherp of gepixeld wordt. Beter is het om iets dichterbij te gaan staan, of de foto van iets verder te nemen en achteraf pas uit te snijden. Zo komt de kwaliteit van de foto niet in het gedrang. Enfin, toch niet door jou. Die gekke gezichtsuitdrukkingen vallen nu eenmaal volledig buiten jouw macht.