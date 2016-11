Weekendtip: retro feesten in Antwerpen

Door: redactie

26/11/16 - 19u00

Foto ter illustratie © Unsplash.

Nog geen plannen voor vanavond, en wel fan van wat retro vibes? Dan hebben wij de perfecte tip voor jou: dit weekend opent de nieuwe club 'Pop King Antwerp' zijn deuren in - natuurlijk - Antwerpen.

© Pop King Antwerp.

The place to be dit weekend is de Limbastraat in Antwerpen, waar het voormalige restaurantgedeelte van The Villa omgetoverd werd in 'Pop King Antwerp'. Enerzijds fungeert Pop King Antwerp als een trendy apero bar met heerlijke tapas, maar later op de avond ontpopt het zich als een swingende, hippe club met live DJ-sets en muziek uit de jaren '80 en '90.



"We zijn goed bevriend met de uitbaters van The Villa, maar de Pop King mikt op een iets ouder publiek en werkt volledig onafhankelijk met een eigen ingang", zegt uitbater Sven Rijmenans. "Dertigers en veertigers gaan graag gezellig aperitieven. Onze apero bar speelt hier perfect op in. Vanaf 21.00 uur zinderen dan de eerste tunes van de DJ-sets op de dansvloer en kan het dansfestijn beginnen. Pop King Antwerp richt zich op een publiek dat zich graag uitleeft op muziek à la Michael Jackson, Prince en vele andere toppers uit dit muziekgenre."



Iets voor jou? Vanaf 16 uur worden vandaag de deuren opengezet. Feest ze!