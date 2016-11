Voor de durvers: een weekendje weg zonder te weten waar naartoe

Door: redactie

getest Gepakt en gezakt op de luchthaven staan en totaal niet weten wat je bestemming zal zijn, dat kan tellen als surprise. Precies dat is het concept van Srprs.me. Een reisbureau met een hoekje af, want behalve de datum van je reis, weet je helemaal niets. Nieuwsgierig? Redactrice Melanie testte het voor jullie uit.

De dagen voordien krijg je een tip over het weer, zodat je niet in Oslo - dit werd mijn originele bestemming - met enkel je bikini aankomt. Voor de rest word je compleet in het ongewisse gelaten, om het verrassingseffect natuurlijk te vergroten.



Mijn verrassing bleek heel aangenaam en dat is ook net het fijne aan deze formule. Zelf had ik niet meteen voor Oslo gekozen, maar nu kan ik de stad iedereen aanraden. Het viel me meteen op hoe proper en rustig deze hoofdstad is. Je kan er gezellig rondkuieren langs het water of in de autoloze winkelstraten. Hun operahouse is een architecturale parel en voor de museumliefhebbers is er ook genoeg te zien, zoals de bekende 'Schreeuw' van Edvard Munch. 's Avonds zijn er dan weer heel lekkere restaurants en originele cocktailbars zoals Torggata Botaniske in de levendige uitgaansbuurt Grunerlokka.



Vroeger zou deze formule niet werken - enkel je vlucht en je hotel worden geboekt - maar in dit tijdperk van sociale media heb je geen gids meer nodig. Je weet perfect de must sees online te vinden. Mijn drie dagen waren compleet gevuld, met zelfs een boottochtje naar de fjorden.



Srprs.me is een leuke aanrader! Ideaal om je lief of een vriendin op een originele manier te verrassen en bovendien zelf mee te genieten van het verrassingseffect.