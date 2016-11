NINA tipt: snuisteren tussen de boeken aan promoprijzen

Door: ND

Boekenwurmen opgelet, speciaal voor jullie hebben wij de perfecte lazy sunday activiteit gevonden voor vandaag. In het Antwerpse Zuiderpershuis kan de boekenliefhebber vandaag snuisteren tussen 25.000 nieuwe fictie en non-fictieboeken aan promoprijzen. Als cadeautje voor jezelf, of alvast om onder de kerstboom te leggen.

Niet alleen wie graag spannende verhalen verslindt zal hier iets naar zijn of haar zin vinden, ook als je op zoek bent naar een kook- of kunstboek of anderstalige literatuur loont het de moeite om een kijkje te komen nemen.



Niet op de Boekenbeurs geraakt? Dan vormt deze stockverkoop in het Zuiderpershuis een prima alternatief. Jaarlijks worden hier duizenden boeken verzameld om tegen zachte prijsjes te verkopen. Meer info op de Facebookpagina van het event.



Waar?

Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen