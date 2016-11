De gruwelijke waarheid achter Disneysprookjes: 7x het originele verhaal

Door: redactie

23/11/16 - 11u00 Bron: Lindanieuws / Buzzfeed

© Disney.

Als we de Disneyfilms mogen geloven, leven de prinsen en prinsessen uit de sprookjes nog lang en gelukkig in een prachtig kasteel. Maar dat was lang niet altijd het geval bij de originele versies van onder meer de broers Grimm en Hans Christian Andersen. Verkrachting, zelfmoord en overspel: voor de personages uit de oorspronkelijke versies kon het allemaal.

1. Assepoester, de bloederige versie Disneyversie: In de Disneyfilm ontsnapt Assepoester een avondje aan haar stiefmoeder en stiefzussen en gaat ze dansen op het bal, waar ze de prins ontmoet. Om middernacht moet ze thuis zijn, maar ze verliest onderweg haar glazen muiltje. De prins vindt haar later terug door een oproep te lanceren dat wie het muiltje past, met hem mag trouwen, wat ook gebeurt.



Originele versie: In de versie van Charles Perrault komt er net iets meer bloed bij kijken. De stiefzussen snijden er hun tenen af, in een vergeefse poging om in het muiltje te passen. Op de uiteindelijke bruiloft met Assepoester en de prins, pikken de duiven daarenboven de ogen van de stiefzussen uit. Lees ook Deze opvolger van de Furby is nu al een nachtmerrie voor ouders

2. Doornroosje is Kinderen Niet Toegelaten © Disney. Disneyversie: Na een prik aan een spinnenwiel valt Doornroosje voor altijd in slaap. Gelukkig komt de prins haar na 100 jaar wakker kussen om te trouwen en nog lang en gelukkig te leven.



Originele versie: In de originele en lugubere versie komt de prins Doornroosje stiekem verkrachten in haar slaap en vlucht dan snel weg, want hij is al getrouwd. Doornroosje wordt wakker omdat ze bevalt van een tweeling, waarop ze prompt naar het kasteel van haar verkrachter trekt. Daar probeert de vrouw van de prins haar te vermoorden. De koning houdt de vrouw tegen, en zorgt ervoor dat Doornroosje uiteindelijk met haar niet zo hoffelijke prins trouwt.

3. Van Sneeuwwitje zou Tarantino nog iets kunnen maken Disneyversie: Sneeuwwitje vlucht weg van de boze koningin, nadat de magische spiegel heeft onthuld dat zij de mooiste van het land is. Ze trekt in bij 7 dwergen in het bos. De koningin vermomt zich als heks en vermoordt Sneeuwwitje door haar een giftige appel te geven. Gelukkig is ook hier weer een prins om haar wakker te kussen en vervolgens te trouwen.



Originele versie: De versie van de broers Grimm is iets sadistischer. De heks sterft niet door van een rots te vallen, maar ze moet als straf in hete ijzeren schoenen dansen tot ze neervalt en sterft.

4. De kleine zeemeermin leefde niet lang en gelukkig © Disney. Disneyversie: zeemeermin Ariel ruilt door een deal bij een heks haar stem in voor twee benen om de liefde te zoeken op het vasteland. Die vindt ze onder vorm van prins Eric, die haar helpt om de heks te vermoorden en - rarara - daarna met haar te trouwen.



Originele versie: schrijver Hans Christian Andersen voegde nog een pijnlijk detail toe aan de deal met de heks. Ariel zal altijd vreselijke pijn in haar benen hebben. Daardoor kiest Eric uiteindelijk voor een andere vrouw, waarop Ariel zichzelf in de zee smijt.

5. De klokkenluider van de Notre Dam stierf van de honger © Disney. Disneyversie: Quasimodo is een niet al te knappe jongeman die doof is, een bochel heeft en maar één oog. Hij wordt verliefd op het beeldschone zigeunermeisje Esmeralda. Hij kan haar uiteindelijk redden van een executie door de kerk.



Originele versie: In Victor Hugo's boek slaagt Quasimodo er niet om Esmeralda te redden en is hij getuige van hoe Esmeralda wordt opgehangen. Hij pleegt zelfmoord door zichzelf uit te hongeren.





6. Pinocchio, stuk crapuul Disneyversie: Pinocchio is een lief en vriendelijk jongetje uit hout, de zoon van Gepetto. Als hij liegt, wordt zijn neus langer. Op het einde verandert hij in een echte jongen, iets waar zijn vader altijd van gedroomd heeft.



Originelz versie: In het originele verhaal is Pinocchio een stuk crapuul dat allerlei dingen uithaalt en vanalles steelt. Op een dag hangen een kat en een vos hem vast aan een wilgenboom, om toe te kijken hoe hij uiteindelijk sterft.