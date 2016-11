NINA tipt: een atypische kunstgalerij in Antwerpen

Door: redactie

Een kunstliefhebber die wel open staat voor eens wat anders? Dan is er een nieuw plekje om je kunstminnende zelve mee te plezieren. Art Partout is een atypische kunstgalerij in Antwerpen, waar je weinig schilderijen of installaties zal aantreffen. Wel vind je er grafische kunst, waarvan het merendeel van de hand van Luc Tuymans is.

Art Partout is een atypische kunstgalerij in Antwerpen van Gert Junes en Bart, met een alternatieve collectie die zich specialiseert in grafiek. Het gros van deze alternatieve collectie is bovendien van de hand van de befaamde Belgische kunstenaar Luc Tuymans.



Deze kunstvorm in meerdere oplagen, waarbij geëxperimenteerd wordt met verscheidene druktechnieken zoals lithografie, zeefdruk of ets, was lang voer voor professionele verzamelaars. Nu de prints in een toegankelijke galerie gecategoriseerd en verkocht worden, investeren ook niet-kenners steeds vaker in deze - meer betaalbare - kunstvorm.



Een kijkje nemen? De Kloosterstraat 30 in Antwerpen is the place to be.