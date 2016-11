NINA tipt: een tripje naar Londen voor een prikje

Door: redactie

23/11/16 - 07u45

Nog ergens een weekendje vrij tussen nu en half januari waarop je nog geen plannen hebt? Nu wel. Een speciale aanbieding van Eurostar deze week brengt je op twee kleine uurtjes met de trein naar Londen. Prijskaartje: 25 euro enkele reis. Zijn je koffers al gepakt?

Met Eurostar Snap lanceert de hogesnelheidstrein tussen Brussel en Londen een tijdelijke aanbieding waarmee je met 25 euro op twee uurtjes tijd in de hoofdstad van Engeland bent. Voor de snelle beslissers die boeken voor 29 november toch, zo lang de voorraad strekt.



Reizigers kunnen inloggen op de onlinedienst via Facebook en kiezen de reisdatum plus hun voorkeur voor vertrek voor of na de middag. 48 uur voor vertrek bevestigt Eurostar het exacte vertrekuur van de trein. Boeken kan je vanaf zeven dagen voor vertrek.



Meer weten? snap.eurostar.com geeft alle info.