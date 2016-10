NINA tipt: breien tegen armoede

Door: redactie

17/10/16 - 08u15

© innocent.

Vandaag is het Werelddag van het verzet tegen Armoede, waar smoothieproducent innocent voor de zesde keer op rij op inspeelt met haar goedgemutste breicampagne. Wie wil kan vandaag bij een Veritas in de buurt kleine mutsjes gaan breien voor op de smoothies van innocent. Een deel van de opbrengst van die goedgemutste smoothies gaat naar Welzijnszorg.

De goedgemutste breicampagne loopt al vijf jaar in België, met succes. Elk jaar opnieuw breien mensen kleine mutsjes en sturen die op naar innocent. Elke verkochte goedgemutste smoothie brengt 20 cent op voor Welzijnszorg.



Wil je graag mee breien tegen armoede? Kom dan vandaag, 17 oktober, op de Werelddag tegen Armoede naar één van de volgende Veritas winkels:



Veritas Antwerpen - 17/10 - 12 uur

Frankrijklei 19 - 2000 Antwerpen



Veritas Hasselt - 17/10 - 12 uur

Koning Albertstraat 5 - 3500 Hasselt



Veritas Brugge - 17/10 - 12 uur

Steenstraat 20 - 8000 Brugge



Veritas Brussel - 17/10 - 12 uur

Jean Stasstraat 18 - 1060 Brussel



Je hoeft helemaal geen brei-ervaring te hebben. Van 12 tot 14 uur kan je er leren hoe je een mutsje breit. Een gezellige lunch en smoothie worden je ondertussen aangeboden. Je komt er ook alles te weten over de Goedgemutste Breicampagne 2016.



Iedereen kan vanaf 17 oktober deelnemen aan de Goedgemutste Breicampagne. Je kan je mutsje(s) binnenbrengen in een Veritas winkel (tot 5 december) of opsturen naar innocent (tot 9 december): Generaal de Wittelaan 17/Bus 12 - 2800 Mechelen. Vanaf februari zijn de Goedgemutste flesjes te vinden in de winkels.