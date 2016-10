Herfstwandeling vandaag? Dit is waarom bladeren verkleuren

© thinkstock.

Deze prachtige herfstdag smeekt om een wandeling in het park of bos, tussen de kleurrijke bladeren waar de zon door komt piepen. Maar hoe komt het eigenlijk dat groen plaats ruimt voor geel en oranje in de herfst? Voor wie zich net als wij dat stukje uit de les biologie niet meer herinnert, een kleine opfrissing.

In de lente en zomer hebben de bladeren aan de bomen een groene kleur, wat alles te maken heeft met het hoge gehalte aan de stof chlorofyl (of bladgroen) in de bladcellen. Hoe meer chlorofyl in het blad, hoe groener de kleur. Tegelijkertijd wordt geel (xanthofyl) en oranje pigment (caroteen) in de bladeren gemaskeerd door die aanwezigheid van dat bladgroen.



Dat bladgroen houdt zich in de lente en de zomer in stand met zonlicht, waardoor ook fotosynthese in gang wordt gezet. Fotosynthese is het proces waarmee planten en bomen zichzelf voeden. Onder invloed van zonlicht wordt koolstofdioxide uit de lucht via de bladeren omgezet in koolhydraten en suiker, waarmee de boom zichzelf kan voeden. Dat verklaart overigens ook waar sommige vruchten uit bomen hun zoete smaak vandaan halen.



In de herfst wordt het kouder en is er steeds minder licht door de kortere dagen, waardoor de bladeren van de boom stoppen met het proces van voedselproductie. Door een tekort aan zonlicht wordt chlorofyl afgebroken en trekt de groene kleur weg, terwijl de gele en oranje kleur net extra aan de oppervlakte komt. Hoe geel of oranje de bladeren zien, hangt van de weersomstandigheden af. Hoe kouder, natter en bewolkter, hoe dieper de herfstkleur van het blad, geldt over het algemeen. En zo heb je weer een weetje verzameld om te vertellen op die herfstwandeling vanmiddag.