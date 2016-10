NINA tipt: vanavond dansen in deze gloednieuwe club

© thinkstock.

Nog eens zin om uitgebreid de beentjes te strekken op zaterdagavond? Dan zal het nieuwtje over deze nieuwe hippe club je zeker interesseren. Vanavond opent in Antwerpen Kelly Palmer, een nieuwe club die die oprichters van WECANDANCE-festival uit de grond stampten. Vaste dj's afgewisseld met internationale gasten moeten van jouw zaterdagnacht een knallend feestje maken.

In de voormalige Club Magic aan het Ramada Plaza-hotel op de Desguinlei in Antwerpen, zal vanavond voor het eerst gefeest worden onder de noemer Kelly Palmer. De oprichters van het WECANDANCE-festival zetten hun schouders onder deze nieuwe club, waar je zal kunnen dansen op allerlei genres van disco tot house. Het resident DJ-team bestaat uit Bafana, Hush Hefner, John Noseda en Palmera, afgewisseld met internationale gasten.



Zin in een knalfeest vanavond? Vanaf 23u start het openingsfeest. Voor middernacht betaal je zelfs geen inkom, daarna kost het 10 euro voor een nachtje feestgedruis. Tot vanavond?



Via Facebook blijf je op de hoogte van de komende feestjes.



Kelly Palmer, Desguinlei 94, Antwerpen