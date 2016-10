NINA tipt: Sarah Jessica Parker is terug op televisie

Door: Eva Van Driessche

14/10/16 - 07u55

Divorce © HBO.

Twee nieuwe series - respectievelijk van Netflix en HBO - die relaties op een niet zo roze wolk tonen, zijn nu bij ons te zien op televisie. Beiden de moeite!

1. Divorce

Sarah Jessica Parker is terug! Maar verwacht je niet aan een tweede Sex and the City. Pas op, ze heeft nog wel wat dingen van Carrie Bradshaw geleend, waaronder vooral de fantastische kleerkast inclusief high heels. Parker speelt Frances, een vijftiger met kinderen, die niet meer in maar net buiten New York City woont. Ze is enorm op haar echtgenoot uitgekeken en wil scheiden. En als je de manier ziet waarop hun relatie en seksleven in beeld wordt gebracht, dan begrijp je waarom. De serie zit vol donkere humor, maar ook herkenbare pijnlijke situaties tussen oudere koppels of ex-koppels.



Divorce is te zien op Play More van Telenet.