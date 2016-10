5 redenen waarom een boek lezen gezond is

Door: ND

13/10/16 - 14u00 Bron: MNT

© thinkstock.

Nu het opnieuw wat kouder wordt, is cocoonen in de zetel een stuk aanlokkelijker dan buiten terrasjes doen. Alle afleveringen van je favoriete serie er al doorgejaagd? Zoek je heil dan eens in een goed boek. Niet alleen gezellig op een regenachtige herfstdag, het levert je ook deze 5 gezondheidsvoordelen op.

1. Lezers leven langer Wie schrijft, die blijft en wie leest, die ... leeft? Volgens een recent onderzoek van de Yale University School of Public Health hebben mensen die regelmatig een boek vastnemen een langere levensverwachting. Volwassenen die meer dan 3,5 uur per week lezen, hebben een 23% lagere kans om te sterven in de twaalf jaren die volgen. Een halfuurtje lezen per dag is een ideale remedie om die sterfdatum wat uit te stellen, zo blijkt. Lees ook Welke chocolade is nu het gezondst: zwart, biologisch of rauw?

NINA tipt: Film Fest Gent start vanavond

2. Lezen vermindert stress Volgens een studie van de Britse universiteit van Sussex kan lezen je stressniveau met 68% doen dalen, wat meer is dan bijvoorbeeld naar muziek luisteren of een wandeling maken. Of het nu een boek is of de krant, zelfs 6 minuten lezen kan je hartslag doen dalen en spierspanning verminderen, aldus Dr. David Lewis. "Het maakt niet uit welk boek je leest. Door helemaal op te gaan in wat je leest, kan je ontsnappen aan de zorgen en de stress van elke dag."

3. Je houdt je brein jong Als we ouder worden, gaat ons brein ook trager werken, waardoor cognitieve taken zoals het herinneren van een naam of een huisnummer moeilijker worden. Verschillende studies vinden een verband tussen veel lezen en het vertragen van dit verouderingsproces van het brein. Veel lezen zou zelfs dementie langer op een afstand kunnen houden, net zoals andere mentaal stimulerende activiteiten dat kunnen.

4. Je slaapt beter De televisie en onze smartphone zijn onze vaste bondgenoten geworden vlak voor we gaan slapen. Maar het blauwe licht dat die schermen uitstralen, zou ons uit onze slaap kunnen houden. In plaats daarvan is het lezen van een paar hoofdstukken in een boek een betere activiteit voor het slapengaan. Een boek maakt de overgang tussen wakker zijn en slaperig worden makkelijker, waardoor we daarna beter inslapen.