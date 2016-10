Citytripje gepland? Dit zijn de goedkoopste steden om te overnachten

© thinkstock.

Heb jij nog wat vakantiedagen die opmoeten en ben je op zoek naar een toffe citytripbestemming? Wie het liefst zo budgetvriendelijk houdt kan één van deze steden overwegen, die zijn namelijk het goedkoopst om te overnachten (heb je extra veel shoppingbudget).

Een optrekje in de ene of de andere stad kan heel wat geld schelen, en stelde de website Business Insider Airbnb de vraag van één miljoen: waar kunnen we het goedkoopst overnachten in Europa?



Nummer één blijkt het Georgische Tbilsi te zijn, waar je al voor 26 euro kan overnachten, plek twee wordt ingenomen door Belgrado en op plek drie prijkt Istanbul.