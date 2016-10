NINA tipt: Film Fest Gent start vanavond

Door: Eva Van Driessche

11/10/16 - 07u39

© Jackie.

In Gent start vanavond het 43ste Film Fest Gent. 100 uiteenlopende lanspeelfilms kan je er gaan bekijken, Gent verwelkomt ook verschillende bekende internationale gasten zoals Ken Loach, Isabelle Huppert, Terence Davies en heel wat bekende Belgische gezichten.

© Film Fest Gent.

Het filmfeest in Gent is het ideale moment om je opnieuw te laten betoveren door het grote scherm in tijden van Netflix en uitstel-televisie. De magie van een donkere filmzaal en dan die eerste scène die je helemaal in het verhaal trekt is toch niet te evenaren....



De openingsfilm is dit keer van Ken Loach (De Premier van Erik Van Looy was nog niet af). I, Daniel Blake is een sociaal drama over een 59-jarige timmerman uit Newcastle, die na een hartaanval door zijn dokter tijdelijk werkonbekwaam wordt verklaard.



Een film waar wij naar uitkijken is Jackie, waarin Nathalie Portman een bijzonder sterke Jackie Kennedy neerzet in de uren, dagen na de dood van haar man. Ze lijkt er ook als twee druppels water op...

Je kan de film zien op 18 en 19 oktober, tickets koop je hier!