Nieuwe hotspot voor ginliefhebbers: Hendrick's Gin Bar

© Unsplash.

Kan de hele ginhype voor jou niet lang genoeg duren en ben je steeds op zoek naar nieuwe leuke adresjes om van een overheerlijke cocktail te sippen? Dan hebben we goed nieuws: 21 oktober opent namelijk de nieuwe Hendrick's Gin pop-up bar.

© Hendrick's Gin.

Place to be is Tour & Taxis, voor smakelijke drankjes in de 'Chambers of the Curious' cocktailbar. De look en feel wordt verzorgd door Baloji: poëet, muzikant, schrijver, acteur, performer, regisseur en stylist. Nick Cave en Damon Albarn zijn al fan, maar ook het New Yorkse museum Guggenheim, Louis Vuitton en Komono deden al beroep op hem.