Jaloers! Deze dame nam er een jaar tussenuit en verdient nu de kost door te reizen

Een sabbatjaar nemen na je middelbaar? Niet zo speciaal. Heel wat mensen nemen voor ze naar de universiteit of hogeschool vertrekken een jaartje pauze om rond te reizen. Al zijn er niet veel die daar nadien, net als deze jongedame, hun beroep van kunnen maken.

Trip door Europa © kos. Met haar immens populaire blog en een Instagramaccount van meer dan 150.000 volgers reist Nicola de wereld rond. Betaald. Als je daar niet jaloers van wordt? Al was dat nooit echt haar bedoeling, "ik wist gewoon dat ik niet op één plaats kon blijven," schrijft ze op haar blog. En dus spaarde ze al haar zuurverdiende centen bij elkaar voor een trip door Europa. Haar blog kwam er omdat ze tijdens haar reis haar vrienden en familie op de hoogte wilde houden. "Ik begon mijn blog om mijn foto's en verhalen te delen met de mensen om wie ik geef, zonder daarbij Facebook vol te spammen," legt ze uit. "Pas na een hele poos had ik door dat ik er misschien ook wel geld mee kon verdienen. Pas toen ik toevallig een seminarie bijwoonde over 'hoe bekom je een full-time blogger', dat het idee begon te rijpen. Pas na anderhalf jaar, toen mijn blog en Instagram meer en meer bezoekers trokken, dacht ik dat ik er wel eens iets van zou kunnen maken."