Big Brother met katten in de hoofdrol is binnenkort een feit

Door: ND

6/10/16 - 11u00 Bron: Elle, Oh My Mag

© Unsplash.

Wat doet een kat eigenlijk als het baasje de deur uit is? Het is een vraag die veel poezenfans zich stellen, maar tenzij ze een vernuftig verborgen camerasysteem in huis instaleren, zullen ze het nooit weten. Gelukkig doet een Franse televisiezender dat in onze plaats: op TF1 kijk je binnenkort naar de kattenversie van Big Brother, waarin microcamera's en GPS-systemen de viervoeters voortdurend volgen.

Een realityshow met katten in de hoofdrol, het klinkt gek maar is niet nieuw van opzet. In Groot-Brittanië was het BBC Two programma The Secret Life Of The Cat waanzinnig populair, die in 4 afleveringen van bijna een uur de belevenissen volgde van onder meer Lily, Tom Tom Obi en 47 andere katten. Dat format heeft het Franse TF1 nu opgekocht, waardoor op die zender binnenkort ook binnengegluurd kan worden in het dagelijks leven van de zachte viervoeters.



Met behulp van minuscule cameraatjes en een GPS-systeem zullen in deze Franse versie ook een hoop poezen gevolgd worden, waarbij we erachter komen of ze nu echt stiekem dingen doen die niet mogen als het baasje niet thuis is. Wij zijn alvast razend benieuwd of de beestjes ook andere dingen doen dan eten, spinnen en slapen.