Werelddierendag: 7 beelden die je gezien wil hebben

Door: Eva Van Driessche

4/10/16 - 08u10

© @puppiesforall.

Vandaag vieren we beestjes in alle maten en vormen. Of ze nu aaibaar zijn of op het eerste zicht niet....we zetten ze - soms heel letterlijk - graag een feesthoed op vandaag. Deze beelden maken vast je dag goed.

De onhandige panda Wie hem vorige week heeft gemist, kan nu nog eens voor de eerste keer vertederd worden. Voor alle anderen: deze kan je toch niet genoeg zien?

Schattig én tegelijkertijd enorm grapppig: deze onhandige panda tuimelt van het podium, maar een bezorgde verzorger snelt al te hulp. Het liep goed af voor dit kereltje. Lees ook Wedden dat deze dieren beter zijn in yoga dan jij?

Zé-ééén: yoga met geitjes is een ding Een reuzepanda valt van het podium terwijl hij met zijn 22 broertjes en zusjes wordt voorgesteld aan de pers in de Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in China. © reuters.

De rondreizende egel Biddy reist de wereld rond, houdt van chillen met de beentjes in de lucht, een tikje avontuur én haar beste vriendin Charlie, een Corgi-Chihuahua-Papillon- Beaglemix. Kick your feet up and relax a little! #biddythehedgehog #fbf #paintedhills

De chagrijnige pup Eigenlijk snappen we hem helemaal, hoe zou jij je voelen met zo'n pompoenmuts op je kop? Het is ook helemaal zijn kleur niet.

Verder wel een zeer verslavend Instagramaccount: @puppiesforall. When it's pumpkin season...| Photo courtesy of @brussels.sprout | Follow @DogVacay and tag #PuppiesForAll for your chance to be featured.

Nog een panda Maar dan één die in België woont. De kleine Tian Bao wordt met veel trots opgevolgd in dierenpark Pairi Daiza. Nu kan ie ook stappen, bekijk hier de schattige eerste beelden. © photo news.

De 12 katten Als je je nog eens druk maakt over de rommel in huis of je kroost die toch wel heel veel stof doet rondvliegen....dan helpt het misschien om eens een kijkje te nemen bij deze dame met maar liefst 12 (!) katten in huis. Hoe vaak zou zij moeten stofzuigen? Kick your feet up and relax a little! #biddythehedgehog #fbf #paintedhills

De look-a-likes Wie is er eigenlijk het gekste soms: de mens of het dier? Bij deze look-a-likes zou je gaan twijfelen. © YouAreDogNow.