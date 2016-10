Vergeet Londen en Berlijn: deze bestemmingen zijn minstens even mooi

Door:

Natuurlijk moet je de Eiffeltoren en Big Ben eens gezien hebben in je leven, maar er zijn ook heel wat andere bestemmingen met pakken cultuur, lekkere restaurantjes en geweldige shopmogelijkheden. Ruil volgende keer die populaire keuze eens in voor een van de onderstaande onbekende pareltjes: ze zijn minstens even mooi (en veel minder druk).

Berlijn mag dan hip en happening zijn, het ziet ernaar uit dat de stad binnenkort stevige concurrentie krijgt van Leipzig. Heel wat jonge mensen ontvluchten de dure hoofdstad en vestigen zich hier, met een bloeiende kunstscène als gevolg. De stad is vooralsnog lekker goedkoop én staat bekend als een van dé innovatieve culinaire plekjes in Europa.



2. Birmingham in plaats van Londen

Geen zin om de drukte van Oxford Street te trotseren? Dan reis je toch gewoon ietsje verder door naar Birmingham. De bewoners van Londen mogen dan misprijzend naar de stad kijken, ze heeft heel wat te bieden aan bezoekers. Een vooruitstrevende architectuur bijvoorbeeld, én meer Michelinsterren dan eender welke andere Britse stad (buiten Londen dan). En het beste? Er zijn beduidend weinig toeristen met selfiesticks.



In een warm herfstzonnetje is het verschil tussen Bordeaux en Parijs opvallend klein. Veel van de o zo beroemde boulevards en 18e eeuwse gebouwen van de hoofdstad werden immers gebaseerd op die van Bordeaux. Het verschil tussen de twee? Bordeaux doet pakken meer moeite om het toeristen aangenaam te maken. Openbaar vervoer, gratis musea, lekker veel groene plekjes... Nog wat overtuiging nodig? Twee woorden: rode wijn.



Er zijn minder pickpockets en toeristen dan in Barcelona, maar dat is niet de enige reden waarom je Ronda een kans moet geven. De Spaanse stad heeft wat weg van de Grand Canyon, met diepe kloven van meer dan 150 meter diep en daartussen spectaculaire bruggen. Het oude stadscentrum heeft invloeden gezien van zowat alle oude volkeren, en daarnaast ligt het op amper een paar kilometer van de Costa del Sol.



5. Triëst in plaats van Rome