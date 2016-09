NINA tipt: zo ziet het leven van Britney Spears eruit

Zangeres Britney Spears © photo news.

Dat Britney Spears een moeilijke periode achter de rug heeft, weet iedereen intussen. Maar dat meisje op de dool dat in razernij haar hoofd kaal scheerde, is nu een zorgzame mama en succesvolle zangeres met een show in Vegas. En die vrouw kun je vanavond leren kennen in de documentaire 'I am Britney Jean' op de zender Q2.