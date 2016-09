NINA tipt: 'Alloo bij' Pascale Naessens

© VTM.

Razend populaire kookboeken op de markt brengen, daarnaast je eigen keramiek maken en aan de man weten brengen en tussendoor ook nog lezingen geven over gezonde voeding. Wij zijn razend benieuwd naar hoe Pascale Naessens haar drukke leven georganiseerd krijgt, en Luk Alloo werd duidelijk door dezelfde nieuwsgierigheid geprikkeld.

Vorige week spraken we Pascale Naessens naar aanleiding van haar nieuwste boek, waarbij de foodie energiek en vol enthousiasme van interview naar interview huppelde. Een gesprek dat onze fascinatie voor de populaire auteur van kookboeken alleen maar verder aanwakkerde, want hoe speelt ze het klaar om kookboeken te schrijven, keramiek te maken, elke avond lekker en gezond eten op tafel te toveren, lezingen te geven én als het even meezit ook nog tijd over te houden om aan yoga te doen?



Wij hopen het antwoord te vinden in "Alloo bij Pascale Naessens", vanavond om 21.45 uur op VTM. De reportagemaker volgde zijn persoonlijke vriendin Pascale enkele maanden op haar drukke dagschema, van haar keramiekatellier over een lezing in het buitenland naar haar kookpotten. Wij maken alvast zelf een gaatje in ons drukke schema om te kijken.