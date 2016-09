Zürich is de beste stad om te wonen

Door: redactie

12/09/16 - 10u05 Bron: ANP

© Thinkstock.

De bijna 400.000 inwoners van de Zwitserse stad Zürich kunnen tevreden zijn. Hun woonplaats prijkt immers bovenaan op de Sustainable Cities Index (SCI). Als het gaat over zaken als leefbaarheid, milieu, energie en economie, dan zijn de bewoners van de stad het beste af.

Stockholm en Singapore staan op de tweede en derde plaats op een lijst van honderd steden. Amsterdam valt met zijn elfde plek net buiten de top tien. In België gaat Antwerpen met plaats 29 lopen en Brussel met plaats 40.



Europese steden doen het een stuk beter dan plaatsen in andere werelddelen. Bij de eerste 25 liggen slechts zes steden in andere continenten. Zo zijn de inwoners van de Indiase metropool Kolkata een stuk slechter af. Hun gemeente staat op de honderdste plek. In de onderste regionen prijken grote steden in Azië en Afrika. Caïro, Nairobi, New Delhi en Manilla zijn bijvoorbeeld onderin te vinden.



De SCI is een initiatief van het ingenieursbureau Arcadis in Amsterdam.