NINA tipt: het ideale cadeau voor de laatste vakantiedag

Door: Eva Van Driessche

30/08/16 - 07u30

Awesome Maps © HAVEN.

Terugblikken op de vakantie én je aardrijkskunde opfrissen in één beweging? Of wil je eigenlijk stiekem al dromen van nieuwe reisbestemmingen? Hang deze kaart op in de kamer van je kinderen.

© Awesome Maps.

Op deze mooie wereldkaart kan je makkelijk aanduiden waar je deze zomer hebt uitgehangen of waar je van droomt om de rest van het jaar naartoe te trekken. Je kan schrijven op de kaart, en notities weer wissen als je kinderen per ongeluk dat zomerkamp in Afrika prikken, terwijl ze eigenlijk in het Zuiden van Frankrijk zaten. Er zitten ook stickers bij met uitleg over verschillende exotische bestemmingen.



Vandaag vier je er nog de laatste vakantiedag mee, vanaf morgen is het een hulpje bij de lessen aardrijkskunde.



Awesome Maps KIDS, incl. 140 stickers, afwasbaar, 97,5 cm x 56 cm, € 32, via Haven Surfshop.