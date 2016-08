5 nieuwe tv-programma's waar wij het meest naar uitkijken

Matteo Simoni in de serie Callboys. © VIER.

Vanavond gaat het nieuwe tv-seizoen van start, en dat is na een zomer vol herhalingen erg welkom als het van ons afhangt. Nog geen idee voor welke programma's je net wilt thuisblijven de komende weken? De online NINA-redactie tipt alvast waar wij het meest naar uitkijken en waarom.

1. Zo Man Zo Vrouw Omdat er na 8 seizoenen van het VIJF-programma nog altijd meer dan genoeg Vlamingen rondlopen die broodnodig onder handen genomen moeten worden door Jani. En omdat we al maanden uitkijken naar de hilarische uitspraken van de bekendste stylist van ons land. Vanaf 31 augustus om 20u35 op VIJF. 2. Callboys Omdat wij fan zijn van alles dat Jan Eelen (o.a. Het Eiland, In de gloria en De Ideale Wereld) ooit heeft gemaakt en omdat we niet kunnen wachten om wekelijks ongegeneerd naar de halfnaakte torso van Matteo Simoni te kijken. Vanaf 8 september om 21u20 op VIER. 3. Culture Club Omdat wij een beetje cultuur wel kunnen smaken. Dat Bent Van Looy en Sofie Lemaire het in hun nieuwe talkshow zowel over Beyoncé als Mozart gaan hebben, maakt ons alleen nog maar meer benieuwd. Vanaf 16 september om 21u op Canvas.

Wouter Hendrickx en Liesa Van der Aa in Cordon 2. © Cordon 2.

4. Cordon 2

Omdat we het eerste seizoen van Cordon razend spannend vonden, en we graag willen weten of ze dat niveau ook een tweede keer kunnen evenaren.



Vanaf 5 september om 21u40 op VTM.



5. Thuis

Omdat we na twee maanden nu echt willen weten of Marianne en Tom de aanval van William overleven of niet.



Vanaf vandaag om 20u10 op Eén.