NINA tipt: vanavond start het nieuwe TV-seizoen

Door: Eva Van Driessche

29/08/16 - 08u24

© VIER.

NINA start elke dag met een tip die je leven leuker, mooier of makkelijker maakt. Vandaag start het nieuwe tv-seizoen en dat levert meteen een paar must sees op. Plan een avondje in de zetel of programmeer je recorder, het gaat toch regenen. Vanavond kan je al kijken naar een bijzondere aflevering van Kroost, waarin je het leven van Kathleen Aerts kan volgen die met haar gezin en demente mama naar Zuid-Afrika verhuisde.