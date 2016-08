Ga eens op zoek naar boeken in plaats van Pokémon

© Unsplash.

Heel leuk hoor, die hele Pokémonhype. In Wallonië hebben ze de jacht met rood-witte ballen echter gestaakt voor iets nieuws: boeken. Het spelletje 'Chasseurs de livres' werd op poten gezet door de directrice van een school in Farciennes en wordt momenteel al duchtig gespeeld door meer dan 50.000 deelnemers.

Chasseurs de livres is geen app op je smartphone, wel een drukbezochte Facebookpagina. Leden kunnen een boek verstoppen, en posten vervolgens hints en aanwijzingen. Daarop kunnen anderen hun zoektocht naat het boek beginnen. Wanneer de gelukkige vinder het boek gelezen heeft, 'laat hij het weer vrij' door het opnieuw te verstoppen.



"Ik was mijn bibliotheek opnieuw aan het ordenen, toen ik besefte dat ik niet genoeg plaats had voor al mijn boeken," aldus directrice Aveline Grégoire. "Ik had al eens Pokémon Go gespeeld met mijn kinderen, en zo ontstond het idee om de boeken in de natuur 'vrij te laten'." Momenteel heeft de Facebookpagina al meer dan 50.000 leden die allemaal druk op boekenjacht gaan. De verborgen schatten gaan van voorleesboeken voor kleuters, tot oude klassiekers of de horrorverhalen van Stephen King.



Lees- én zoekplezier voor jong en oud dus!