Nog snel een weekendje weg? Win een fietsweekend in Limburg voor 2 personen

1/09/16 - 10u00

Wedstrijd Ben je nog maar net terug van vakantie, maar lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden? Ontsnap dan nog een weekend aan je drukke leven in het gemoedelijke Limburg, waar jij weer helemaal tot rust kunt komen. Wij geven een overnachting weg in een luxe B&B mét fietsverhuur. Waag je kans in deze laatste wedstrijd van de zomer!