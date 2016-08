Op een onbewoond eiland wonen? Dit kunstenaarsduo bouwde er zelf één

24 jaar. Zo lang duurde het voor hun woonplaats eindelijk af was. Het eindresultaat mag er dan ook wezen. Het kunstenaarskoppel Catherine King en Wayne Adams bouwde namelijk een duurzaam eiland in de Canadese wildernis nabij Vancouver Island. Een dansvloer in openlucht, vier serres, een kunstgalerij, ... de naam 'Freedom Cove' is duidelijk terecht gekozen. Dromen jullie mee?

Het koppel verdiende eigenlijk niet voldoende met hun kunst, ze zochten naar een manier om zuinig en duurzaam te wonen om zo te voorzien in hun basisbehoeften. Wayne vist op het meer (of vanuit de living door een luikjes) en Catherine kweekt in de vier serres op hun eiland alle groenten en fruit die ze nodig hebben voor een gezonde voeding.

