Voor deze slimme reiskoffer staan duizenden mensen op een wachtlijst

Op reis gaan is heerlijk, maar het brengt ook wel wat stresssituaties met zich mee. Denk maar aan je koffer die zoek raakt of je smartphone-batterij die het begeeft net als je een taxi wilt bellen. Gelukkig zijn er van die ingenieuze start-upbedrijfjes als Raden die oplossingen zoeken voor de problemen van de gewone man in de straat. En met succes want de valies heeft al een wachtlijst van om en bij de 3.000 mensen.

Met hun slimme valiezen in twee verschillende formaten, wil de Amerikaanse start-up Raden drie grote reisfrustraties tackelen. En na twee jaar, zijn ze erin geslaagd om dat te doen zonder ook maar een béétje in te boeten aan stijl. De koffers hebben een strak design en zijn beschikbaar in acht verschillende kleurtjes.



Ingebouwde gsm-oplader

Ten eerste hebben de koffers een ingebouwde gsm-oplader, waarmee je je iPhone een aantal keren kunt opladen. Panisch op zoek gaan naar een stopcontact in de luchthaven of het vliegtuig is dus niet langer nodig. Het oplaadstation kun je daarna gewoon apart terug opladen. © Raden.