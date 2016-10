Vrijdag! Zo haal je het meeste uit je weekend

© shutterstock.

Vrijdag! Bijna weekend! Onze euforie over die twee heilige dagen is elke week weer even groot. Helaas minstens even groot als de daaropvolgende maandagblues, waarbij we ons steeds weer afvragen hoe het komt dat een weekend zo snel voorbij vliegt. Sara Van Wesenbeeck, auteur en life & businesscoach, geeft ons bruikbare tips waardoor het weekend dubbel zo lang lijkt te duren. Thank God It's Friday.

Planning is alles

"Eén van de essentiële bouwstenen voor een geslaagd weekend is op voorhand plannen," legt Van Wesenbeeck uit. "Dat klinkt misschien gek, omdat je tijdens het weekend niet het gevoel wil hebben dat alles al is uitgestippeld. Maar toch is zo'n planning een prima leidraad en houvast waarmee je net meer tijd creëert, en je dus meer en intenser kan genieten tijdens het weekend. Je moet het nu eenmaal doen met "maar" twee dagen vrije tijd, waarin je quality time wil, leuke dingen met het gezin wil doen, maar ook tijd zal moeten maken voor de onvermijdelijke huishoudtaken. Door vooral die tijd die je aan huishoudklussen wil besteden concreet af te bakenen en je tijdsblokken optimaal in te vullen, ga je tijd winnen."

Prop dat weekend niet te vol, en zorg dat niet te veel "moet". Kies bewust voor activiteiten die jou energie geven. life & businesscoach Sara Van Wesenbeeck 7 tijdsblokken

Eerlijk: ook wij staan in eerste instantie sceptisch tegenover het gedetailleerd plannen van een weekend. Maar er valt tijd bij te winnen, dus worden we toch nieuwsgierig naar hoe je zo'n planning best opstelt. "Stel je weekendplanning op aan de hand van 7 tijdsblokken," vervolgt Van Wesenbeeck. "Vrijdagavond, zaterdagochtend, -middag en -avond, en zondag nog eens diezelfde drie blokken. Ga dan even rustig zitten en schrijf neer wat jij belangrijk vindt tijdens een weekend en bekijk wat je waar wil inplannen. Laat je vooral leiden door dingen die jij nodig hebt om je batterijen op te laden, naast de huishoudelijke klussen die ook tijdens het weekend een plaats moeten krijgen. Op dagen dat je verplichtingen hebt, schieten leuke dingen er vaak bij in. Door een planning te maken, creëer je net ruimte voor jezelf en voor je prioriteiten.





Geef voorrang aan leuke activiteiten die je batterijen opnieuw opladen. © shutterstock.

Het juiste evenwicht

Wat dan met spontane plannen voor etentjes of terrasjes, die toch vooral in het weekend opduiken? Moeten we die dan zomaar laten schieten? "Natuurlijk niet!" benadrukt Sara. "Je planning is ideaal om structuur aan je weekend te geven, maar uiteraard kan je er gerust van afwijken. Zorg er wel voor dat je de oorspronkelijk geplande activiteiten dan verplaatst naar een later moment, zodat die niet gaan "hangen" en je ze uiteindelijk niet gerealiseerd krijgt.



En verder adviseer ik ook: prop dat weekend niet te vol, en zorg dat er niet veel "moet". Maak bewust keuzes en stel prioriteiten, en zorg zo dat het haalbaar blijft. Spaar ook niet alles op voor tijdens het weekend, maar ga ook al eens naar de supermarkt op een weekavond, en plan tijdens de week ook ontspanning en me time in."

Digitale detox

We beseffen dat dit een moeilijke wordt, maar hier komt de laatste tip: leg die smartphone tijdens het weekend even aan de kant, geeft Sara nog mee. "We laten onze kostbare vrije tijd vaak 'vervuilen' door constant met onze smartphone bezig te zijn en dan mist je vrije tijd zijn doel. Voor je het weet ben je de hele tijd je werkmail aan het checken, of ben je heel veel tijd kwijt door 'even' je Facebook-pagina te bekijken. Probeer je smartphone ook eens helemaal uit te zetten, en concentreer je 100% op de geplande activiteiten en op de mensen die je graag om je heen hebt. Omdat je niet wordt afgeleid, zullen de vervelende huishoudklussen minder tijd in beslag nemen en kan je veel bewuster genieten van de leuke dingen."



Dit artikel verscheen voor het eerst in december 2015