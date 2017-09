NINA tipt: bekende insiders verklappen hun hotspots in Oostende

Door: TVM

23/09/17 - 07u30

Sam De Bruyn en Frances Lefebure zijn de ambassadeurs van OSTNDR. © OSTNDR.

Kom jij tijdens een daguitstap naar Oostende ook altijd uit bij het eerste beste ijssalon en bistro op de dijk? Niet langer meer. Toerisme Oostende vzw heeft een nieuwe app OSTNDR gelanceerd, waarop alle inside tips en hotspots van enkele bekende en minder bekende koppen worden gebundeld.

Met OSTNDR kunnen gebruikers swipen doorheen verschillende profielen van ambassadeurs. Benieuwd naar de lievelingswinkels van ongekroonde modekoningin Tiany Kiriloff? Op zoek naar de lekkerste eetplekjes volgens Marcel Vanthilt? It's a match! Met OSTNDR kun je bepaalde ambassadeurs zegenen met een figuurlijk hartje. Zo houd je die profielen makkelijk bij de hand en blijf je op de hoogte van hun updates. Bovendien kun je ook individuele tips bijhouden voor je persoonlijke to do-list. Plan zo in slechts enkele swipes en likes jouw ideale uitstap naar 't zeetje.



"Met OSTNDR willen we op een originele manier unieke tips van onze ambassadeurs aan Oostende-fans geven," aldus burgemeester Johan Vande Lanotte. "We geven zo niet alleen verborgen plekjes extra aandacht, maar zetten ook lokale handelaars in de kijker".



De gratis app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple Store. De twee jonge ambassadeurs Frances Lefebure en Sam De Bruyn leggen uit in een filmpje hoe het net werkt: