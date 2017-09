Glamour op twee wielen: deze wielervrouwen poseerden voor NINA

Door: de NINA-redactie

22/09/17 - 15u00

© Sigfrid Eggers.

video Ze ademen koers, ze zijn de koers. Elke Vanhoof, Sanne Cant, Ann-Sophie Duyck en Jolien D'hoore zitten doorgaans op de fiets maar stapten even af voor een interview en fotoshoot voor NINA. De grandes dames uit de wielersport werken keihard voor hun plaatsje op het ereschavot. Nu mag er voor één keer zelfs een vleugje glamour bij, al blijft hun tweewieler in de buurt.

Elke, Sanne, Ann-Sophie en Jolien zetten voor een keer hun fiets aan de kant en maken tijd voor een uitgebreide make-over, styling en fotoshoot. Naast de camera vertelt Elke Vanhoof over het geheim van BMX en Sanne Cant over de groeiende aandacht voor vrouwenwielrennen.



Ann-Sophie Duyck vindt komt helemaal tot rust bij de kippen in haar tuin en Jolien D'hoore hekelt de duckface die ze soms opzet wanneer ze als eerste over de meet vliegt. Ondanks de verschillende disciplines hebben de vier dames één gemeenschappelijke filosofie: winnen is het enige dat telt.



Het hele interview met de vier wielervrouwen lees je zaterdag in NINA, de weekendbijlage bij Het Laatste Nieuws. Bekijk hieronder de achter de schermen video van de fotoshoot.