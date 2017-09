Zo lang duurt het gemiddeld voor Belgen hun vakantiegevoel weer kwijt zijn

Door: redactie

Af en toe op vakantie gaan is nodig om alle dagdagelijkse werkstress even te kunnen loslaten, maar lang houdt die zogenaamde 'vakantiezen' helaas niet aan. Uit een enquête van de relaxerende frisdrank Tranquini blijkt dat meer dan de helft van de Belgen zich binnen een week al opnieuw gestresseerd voelt. 1 op 3 Belgen ervaart zelfs op de eerste werkdag al terug evenveel stress als ervoor.

Uit de enquête bij 1.000 landgenoten blijkt dat voor 21,1% van de bevraagden, de grootste stressfactor op de werkvloer de combinatie van de dagelijkse drukte thuis en de drukte op het werk is. Andere boosdoeners zijn de collega's en de werkgever (11,4%), de te hoge werkdruk (17,7%) en de te grote hoeveelheid mails die tijdens de vakantie zijn binnengekomen (6,8%).



Het mag dan een huizenhoog cliché zijn, maar blijkbaar ervaren Belgische vrouwen het huishouden nog altijd meer als hun verantwoordelijkheid. Voor opvallend meer dames is de grootste stressfactor dan ook de dagelijkse drukte thuis combineren met de drukte op het werk (26,7%). Mannen hebben dan weer meer last van een te hoge werkdruk (19%).



Verder is het nog opvallend dat de Belg vrij snel zijn nieuwe vakantie boekt. Meer dan een derde van de Belgen (34,9%) legt deze namelijk al vast in de eerste maand na zijn vakantie. Wil jij ook alweer kunnen uitkijken naar een nieuwe trip? Dankzij deze vijf uittips houd ook jij het vakantiegevoel nét iets langer vast.