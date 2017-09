10 jaar Gossip Girl: hoe zou het zijn met de acteurs?

Door: TVM

Hey Upper East Siders, exact 10 jaar geleden werd Serena van der Woodsen gespot op de trappen van het Grand Central-station. Het begin van zes seizoenen lang schaamteloze guilty pleasure over een groepje rijke tieners uit New York. Ook benieuwd naar wat de cast van Gossip Girl dezer dagen uitspookt? Wij zochten het uit.

1. Nate Archibald (Chase Crawford) © Gossip Girl/Bruno Press.

In Gossip Girl was Nate dé golden boy, maar in het echte leven kwam er geen echte grote doorbraak meer voor de acteur. Al heeft hij nu ook weer niet stilgezeten. Chase speelde de hoofdrol in de film Twelve, hij had een rol in What To Expect When You're Expecting naast Cameron Diaz en Jennifer Lopez, was te zien in de films Eloise, Rules Don't Apply, Undrafted en I Do... Untill I Don't. Hij had ook bijrolletjes in de series Glee en Blood & Oil.



2. Chuck Bass (Ed Westwick) © Gossip Girl/Bruno Press.

De eeuwig arrogante Chuck Bass trouwde in de laatste aflevering van Gossip Girl met zijn grote liefde Blair Waldorf, en ook in het echte leven gaat het hem voor de wind. Hij speelde mee in Romeo & Juliet, Last Flight, Bone in the Troat, Freak of Nature, Billionaire Ransom en The Crash. Hij scoorde rolletjes in Californication, Wicked City en Snatch. Zijn laatste wapenfeit is de hoofdrol in een nieuwe BBC-serie White Gold die vanaf deze maand te zien is op Netflix. Daarin kruipt hij in de huid van verkoper Vincent Swan, die minstens even arrogant én knap is als Chuck Bass.



3. Jenny (Taylor Momsen) © Gossip Girl/Bruno Press.

Taylor Momsen nam haar rol in Gossip Girl nooit heel serieus en na afloop vertelde ze iedereen die het wilde horen dat ze genoeg had van acteren. Ze wou zich alleen nog concentreren op haar muziekcarrière en daar heeft ze zich ook aan gehouden. Ze is de frontzangeres van haar eigen rockband The Pretty Reckless, waar ze dit jaar nog mee op Pukkelpop stond.



4. Dan (Penn Badgley) © Gossip Girl/Bruno Press.

Hoewel Dan in het dagelijkse leven net als zijn zusje Jenny in de serie ook zanger is in de groep Mother, heeft hij het acteerwerk niet volledig afgeschreven. Na Gossip Girl speelde hij onder andere nog mee in de films The Stepfather, Easy A, Margin Call, Greetings from Tim Buckley en The Paper Store. Al blijft zijn rol in Gossip Girl wel veruit zijn belangrijkste wapenfeit.



5. Dorota (Zuzanna Szadkowski) © Gossip Girl/Bruno Press.

Wedden dat jij ook dacht Dorota Gossip Girl was? Onze teleurstelling was in ieder geval groot toen Dan erachter bleek te zitten (want, totaal niet logisch). De carrière van Dorota raakte na de serie nooit meer echt van de grond. Ze speelde rolletjes in Girls, The Knick en Elementary, maar focust zich nu vooral op haar eigen acteerschool Sam Weisman Studio.



6. Georgina (Michelle Trachtenberg) © Gossip Girl/Bruno Press.

Michelle maakte voor Gossip Girl al naam voor zichzelf met haar rol in Buffy the Vampire Slayer en Six Feet Under. Stilzitten is blijkbaar niet aan haar besteed, want zelfs tijdens de opnames van Gossip Girl speelde ze nog mee in films en series als Weeds en 17 Again. Daarna scoorde ze rollen in Sleepy Hollow, Criminal Minds en Guidance.



7. Eric (Connor Paolo) © Gossip Girl/Bruno Press.

In 2011 verliet Connor Gossip Girl om voltijds mee te spelen in de NBC-serie Revenge. Hij verscheen wel nog kort in de seizoensfinale van GG, maar was er verder naar eigen zeggen helemaal klaar mee. Connor speelde daarnaast nog rollen in een aantal films als Outlaw, Friend Request en Camp Hope. Hoofdrollen zaten er niet meer in voor de acteur.



8. Vanessa (Jessica Szohr) © Gossip Girl/Bruno Press.

De acteercarrière van Jessica zat na Gossip Girl even in het slop, met enkel bijrollen in films als The Internship en Ted 2. Tot ze een rol te pakken kreeg in de tv-serie Kingdom, waarna rollen volgden in Twin Peaks, CSI en Shameless. Ze behoort ook tot de girlsquad van Taylor Swift.



9. Serena Van der Woodsen (Blake Lively) © Gossip Girl/Bruno Press.

Van alle acteurs in de serie, is Blake Lively veruit het meest succesvol geworden na Gossip Girl. Ze speelde mee in films als Green Lantern, Savages, The Age of Adaline, The Shallows, The Town en All I See is you. En daarnaast is ze natuurlijk ook bekend vanwege haar relatie met Ryan Reynolds, met wie ze twee dochters heeft.



10. Blair Waldorf (Leighton Meester) © Gossip Girl/Bruno Press.