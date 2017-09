Van een etentje in een duur restaurant tot een zijden badjas: dit zat er in de goodiebag van de Emmy's

Door: redactie

19/09/17 - 18u00 Bron: Forbes

© photo news.

Welke sterren afgelopen zondag allemaal een Emmy in ontvangst mochten nemen, kun je hier lezen. Maar zelfs zij die geen beeldje kregen, gingen niet met lege handen naar huis. Alle acteurs en actrices kregen namelijk allemaal een zéér goedgevulde goodiebag mee. Dit zat er allemaal in.

Sterren kregen hun goodiebag overhandigd in de Giving Suite, een ruimte achterin het Microsoft Theatre (waar de Emmy Awards uitgereikt werden). Voor elke ster die er langskwam, doneerde Backstage Creations en de sponsors geld aan de Television Academy Foundation. Vorig jaar werd daar zo'n 150.000 dollar mee opgehaald.



Opvallend is wel dat de inhoud van de giftbags van de Oscars stukken luxueuzer is. Al mogen de celebs die aanwezig waren op de Emmy's zeker ook niet klagen. Dit zat er allemaal in:



1. Drie overnachtingen in Canyon Ranch

Gasten mogen 3 nachten all-inclusive overnachten in een welnesscentrum van Canyon Ranch in Tuscon, Arizona, Lenox of Massachusetts. Een verblijf in Lenox kost voor 3 dagen in de duurste kamer zo'n 5.400 dollar, in Tuscon betaal je daar 21.000 dollar voor. Geen slecht eerste cadeautje dus.



2. Ferrari Trento wijn

Helaas gaat het hier niet om het automerk Ferrari, maar om een wijnmerk. De fles die de acteurs meekregen kost zo'n 22,9 dollar.



3. Een etentje bij Benjamin Steakhouse Prime

De goedkoopste steak bij het grillrestaurant Benjamin Steakhouse Prime begint bij 53,95 dollar en loopt op tot ver daarboven. Sterren mogen er een avondje eten en drinken wat ze willen, met wie en hoeveel mensen ze willen.



4. Een zijden badjas en 2 overnachtingen in Hyatt Regency Suzhou

Ze moeten er eerst wel voor naar China afzakken, maar eens ze daar zijn mogen de sterren gratis 2 nachten overnachten in Hyatt Regency Suzhou. Een poepchique hotel dat je zo'n 300 dollar kost voor een suite. Rondlopen kunnen de acteurs er in een zijden badjas.



5. Haarproducten van Flow

De aanwezigen kregen verschillende haarproducten van Flow, zoals een 30 Second Treatment, Heat Protectant Spray en Smoothing Balm.



6. Schoenen van Wolverine

Het zijn allesbehalve schoenen voor op de rode loper, maar de acteurs kregen zondag toch maar een paar laarzen van Wolverine mee naar huis.



7. Een sweater van Daylight Curfew

Als je binnenkort tal van celebs ziet rondlopen op paparazzifoto's met een sweater aan van Daylight Curfew, dan weet je waarom. Je herkent de truien aan de cartoonfiguurtjes Rick en Morty die erop afgebeeld staan.



8. Een masker van Freeman Beauty

De maskers van Freeman Beauty kosten amper 8 dollar en zijn bedoeld om je poriën te reinigen zonder de huid uit te drogen.



9. Geurkaarsen van One Wish Light

De geurkaarsen van het Amerikaanse merkje One Wish Light worden gemaakt van soja en kosten 25 dollar per stuk. In de goodiebags zaten verschillende geuren.



10. Chocolade van Patchi Chocolate USA

In de goodiebag zat ook een doosje pralines van Patchi Chocolate USA ter waarde van 50 dollar.



11. Massageapparaat van Thera Cane MAX

Een makkelijk, maar effectief zelfmassaggeapparaat dat de spanning in je spieren laat verdwijnen als sneeuw voor de zon.