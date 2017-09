Dit zijn 7 van de minst bezochte landen ter wereld, ben jij er al geweest?

Door: ND

Barcelona of Parijs kunnen de meeste mensen wel van hun bucketlist met reisbestemmingen schrappen. Maar wie kan zeggen dat hij al eens in Tuvalu is geweest - gesteld dat je het al weet liggen? United Nations World Tourism Organization lijst zeven landen die tot de minst bezochte landen ter wereld horen, ideaal voor wie massatoerisme wil vermijden.

Tuvalu Als je houdt van afgelegen, fotogenieke stranden, zoek dan niet verder dan deze negen mooie eilanden tussen Hawaii en Australië. Turkoois water, gouden zandstranden en zachte temperaturen vormen de perfecte ingrediënten van deze Polynesische archipel. Bijna onbegrijpelijk dat dit paradijs maar 2.000 bezoekers over de vloer kreeg het afgelopen jaar.

Belize Ruïnes van Maya's, tropische regenwouden en een koraalrif van meer dan 300 kilometer lang: het zijn maar enkele van de redenen om een bezoek te brengen aan het minst bezochte land van Centraal Amerika. Als je houdt van een adrenalinekick kan je met een kabelbaan door de jungle zoeven, diepzeeduiken in het beroemde Great Blue Hole, paardrijden door de heuvels of aan canyoning doen in de rivieren. Ruïnes in Belize © thinkstock.

San Marino Verlaat de platgetreden toeristische paden van Toscane en zet koers richting dit kleine Noord-Italiaanse landje, waar slechts 30.000 mensen wonen. Dezelfde prachtige uitzichten, lekkere wijn en heerlijk eten, maar exclusief hele drommen toeristen met Nederlandse tongval.



Sierra Leone Dit West-Afrikaanse land ken je waarschijnlijk vooral van de Ebola-crisis in 2014, maar sinds maart 2016 is het er opnieuw veilig. Hierheen reizen zal niet alleen het land helpen om te herstellen, maar je geniet er ook van stranden met palmbomen, een heerlijke plaatselijke keuken (denk: pittige stoofschotels, gebakken bananen en veel vis) en een vriendelijke lokale bevolking.

Moldavië Wijnliefhebbers, opgelet: de Republiek Moldavië heeft een wijntraditiedie teruggaat tot 3.000 voor Christus. De Milestii Mici wijnmakerij houdt nog steeds het Guinness World Record voor de grootste wijncollectie. Maar er valt nog veel meer te beleven dan enkel wijnproeven. Gelegen in het westen tussen Oekraïne en Roemenië staat het land ook bekend om zijn kloosters en rollende heuvels, en leent het zich prima voor fietstochten.