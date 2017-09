Het vakantiegevoel wat langer vasthouden? Op deze vijf plekjes kan het

Door: Birte Govarts en David Devriendt

14/09/17 - 16u02

© Toerisme Malta .

Officieel mag de zomer er dan wel bijna op zitten, maar ondanks het weer zitten wij nog een beetje in de ontkenningsfase. Met deze vijf uittips houd jij het vakantiegevoel nog iéts langer vast.

1. Kortrik è bère © Stad Kortrijk. Een citytrip in eigen land is altijd een goed idee, en geen leukere stad om te verkennen dan het West-Vlaamse Kortrijk. Met haar gezellige pleintjes, prachtige plekken aan het water en talloze musea, winkels, bars en restaurants is de Guldensporenstad perféct voor een nazomers weekendje weg. Onze favoriete adresjes:



Eten/drinken

• Tarterie Artisan Baking: de heerlijkste zoete én hartige taarten.

• Fanny's: leukste koffiehuis van Kortrijk. Probeer zeker de Zeemeermin!

• Pomodoro: Italiaanse traiteur waar je ook heerlijk kan eten.



Shoppen

• Boekenhuis Theoria: boekenwinkel met enórm aanbod in het voormalige casinogebouw. Je kan hier zelfs blind daten met een roman.

• Byttebier Be Happy: cadeautjes kopen doe je in deze familiezaak die keuken- en decospullen verkoopt én ook een mooi aanbod heeft aan make-up en verzorgingsproducten.

• Hus: conceptstore met hedendaags en betaalbaar design van merken als Hay, Muuto en String, maar ook kleren van Zenggi en tassen van O My Bag.



Doen

• Kortrijk BeerWalk: verken het historische Kortrijk en zijn oude biergeheimen tijdens een drie uur durende stadswandeling met gids. Inclusief vijf bierdegustaties en een verrassende foodpairing!

2. De Belgische Provence © Shutterstock. Heb jij nog nooit van de Gaume gehoord? Wij ook niet, tot we ernaartoe trokken. De Gaume is een regio van zo'n 750 vierkante kilometer in het zuidelijkste puntje van de provincie Luxemburg, die bekendstaat als de Belgische Provence. En inderdaad, als we er rondrijden, kunnen we er ons dankzij de glooiende velden en huizen uit zandsteen iets bij voorstellen. Het meest schilderachtige dorpje van de Gaume is Torgny. Let wel: schilderachtig betekent in dit geval allesbehalve slaperig, want één ding is zeker: Torgny lééft.



Met de Clos de la Fouchère, de Poirier du Loup en de Clos de l'Epinette heeft het dorp drie wijngaarden, en daarnaast zijn er meer dan voldoende charmante logeeradresjes en eetgelegenheden. Wij keren sowieso al terug op 1 oktober voor La Balade des Chefs oftewel een wandeling van zes kilometer met culinaire stops.

3. Potten breken in Delft © David Devriendt. Vrachten toeristenbootjes die op de prachtige grachten varen. Overal hippe boetiekjes en eettentjes. Fietsen in elke hoek en bocht. Het charmante Delft, gekneld tussen grote zussen Rotterdam en Den Haag, doet met zijn meanderende rivier Schie en relaxte vibe zijn bijnaam van Klein-Amsterdam alle eer aan.



Eten/drinken

• Haka: top voor green cuisine queens. Hier serveren ze crunchy salades en tal van sapjes.

• Seven Days: geniet van een kopje koffie tussen vintage meubelen die je kan kopen.



Doen

• De Porceleyne Fles: de enige overgebleven aardewerkfabriek in Delft, die je kan bezoeken voor € 13,50. De moeite waard!

• Vermeer Centrum: Johannes Vermeer woonde en werkte zijn hele leven in Delft. Raar maar waar: de stad heeft geen enkel origineel werk van de kunstenaar. Het Vermeer Centrum is wel de enige plek ter wereld waar je reproducties van zijn volledige oeuvre kan zien.

• De fietsroute langs de Vliet: passeer langs oud-Hollandse stadjes en historische vaarwegen.



Stay

• WestCord Hotel Delft: het allereerste IKEA-hotel ter wereld. Alles - van de deurklinken tot de schemerlampen - komt recht uit het Zweedse woonwarenhuis.

4. Valletta, culturele hoofstad van Europa 2018 © Toerisme Kortrijk. Tot voor kort had Malta een eerder stoffig imago, maar het eiland doet er alles aan om dat kwijt te spelen. En wij durven te wedden dat 2018 hét jaar wordt waarin dat lukt, want hoofdstad Valletta werd samen met het Nederlandse Groningen uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Al voor 78 euro kan je met Ryanair vanuit Brussel heen en terug. Wat houdt je eigenlijk nog tegen?



Eten/drinken

• Bridge Bar: een deel van het terras van deze gezellige bar is gelegen op een - jawel - brug. Bovendien worden hier nog tot eind oktober elke vrijdag jazzoptredens georganiseerd. Gezellig!

• Legligin: in deze wijnbar laat eigenaar Chris Bonnici je niet alleen proeven van de lekkerste druiven, maar ook van een selectie lokale (én verse) tapas. Een (verborgen) pareltje met een heel goede prijs-kwaliteitsverhouding! St. Lucy Street 119.



Doen

• Een watertaxi nemen: vaar van Valletta naar The Three Cities in een traditionele Maltese boot.



Overnachten

• Casa Ellul: een historisch pand in het oude centrum van Valletta met acht prachtige suites.



Inside tip: neem vanuit Valletta de bus naar Mdina, zoek er een tafeltje (mét geweldig uitzicht, trouwens) bij Fontanella Tea Garden en bestel een stuk chocoladecake. You won't regret it! fontanellateagarden.com