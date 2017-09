Haal de herfst op je bord met de groentechips van Sandra Bekkari

Door: Sandra Bekkari

13/09/17

Met zoveel goede films en programma's op tv is het soms een hele opgave om met je huisgenoten tot een compromis te komen. Door deze kleurrijke groentechips van onze huischef Sandra Bekkari wordt het tv-programma opeens bijzaak.

Wortelen in verschillende kleuren Raapjes Pastinaak Zoete aardappel Rode biet Boerenkool (nerven verwijderd) Olijfolie Zeezout of paprikapoeder voor de afwerking

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 150 °C.

Stap 2: Schil de groenten, snij ze in heel dunne schijfjes met een mandoline of dunschiller en dep ze goed droog met keukenpapier.

Stap 3: Leg ze op een bakplaat met bakpapier en besprenkel met een klein beetje olijfolie. Niet te veel, want anders worden ze niet knapperig. Doe dat eventueel met een olijfoliespray.

Stap 4: Bak ze 30 minuten in de voorverwarmde oven. De boerenkoolchips zijn in een 10-tal minuten klaar.

Stap 5: Werk af met een snufje zout of paprikapoeder.