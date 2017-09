Met deze kerel haal je alle Disneyprinsen tegelijk in huis

TK

Welk meisje zwijmelde vroeger niet weg bij het zien van Aladdin of prins Erik. Een onbereikbare standaard, zeg je? Niet in het geval van Jonathan Stryker. Hij kruipt zonder moeite in de huid van eender welke Disneyprins.

J Stryker, zoals zijn artiestennaam luidt, is al tien jaar lang een cosplayer. Cospay is een vorm van performance art waarbij je met kostuums, make-up en accessoires de gedaante van een personage aanneemt, en daarbij je voorbeeld zo goed mogelijk probeert te benaderen. Stryker concentreert zich vooral op animerollen, maar laste vorige week een Disneyweek in op zijn Instagrampagina.



En Disney mag dan zijn specialiteit niet zijn, hij is er niet minder goed in: Stryker kruipt moeiteloos in de huid van Aladdin, prins Erik, Tarzan, Hercules en zelfs Simba uit de Leeuwenkoning. Een bewuste keuze, want hij vindt dat de prinsen ondergewaardeerd zijn. "Je ziet de prinsessen overal, maar bijna nooit de mannelijke tegenspelers. Ik begrijp niet waarom; ze waren toch onze helden als kind?"



Jezelf transformeren in een fictief personage is geen gemakkelijk opave; soms duurt het wel 20 uur voor de makeover klaar is. Stryker wil het dan ook goed doen: hij maakt alle kostuums en attributen zelf, en werkt dan urenlang om de make-up perfect te krijgen. Maar het resultaat mag er meer dan zijn: