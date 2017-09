Waarom katten altijd in zo'n krappe doos gaan zitten

StV, TK

Hoe krapper de plek, hoe liever katten er zich in lijken te nestelen - en bij voorkeur dan nog in een krappe doos. Waar ze dan dagelijks gemiddeld 18 uur in liggen te soezen. Maar waarom verkiezen katten zo'n kartonnen bed?