Deze man maakt sinds hij 12 is elke dag een selfie, dat leverde deze video op

8/09/17 - 14u01 Bron: The Huffington Post

video But first, let me take a selfie. Hugo Cornellier neemt dat wel heel letterlijk, door sinds zijn 12 jaar tot zijn trouwdag vorige week élke dag een selfie te nemen. Steeds met exact dezelfde gezichtsuitdrukking en met zijn hoofd op dezelfde plek. Het resultaat is een indrukwekkende stop-motionvideo, waarin je hem dag na dag ouder ziet worden.