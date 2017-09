Maar liefst vijf 'Spitsbroers' in NINA: "Acteren is topsport"

Door: redactie

Het was lachen op de set met de vijf Spitsbroers: Louis Talpe, Joren Seldeslachts, Oscar Willems en nieuwkomers Bill Barberis en Manuel Broekman kunnen het niet alleen op het scherm met elkaar vinden. Ze grappen samen, poseren vlot voor de camera van de fotograaf ("Broekman, wat zie je er lekker uit!" horen we roepen) en praten over de vergelijking tussen acteren en topsport.

Oscar Willems, Dennis Moerman in 'Spitsbroers'. "Het is hard werken ja. Het zijn zware scènes: je staat een hele nacht in de kou en de regen, je spieren doen pijn en je moet voor de honderste keer een sprintje trekken. Maar als je dan de fantastische beelden ziet, dat is vliegen!"



Iets dat collega-Spitsbroer Louis Talpe alleen maar kan beamen. "In het stadion van Genk draaien, dat is toch een beetje een jongensdroom die uitkomt. Zet mannen die gek zijn op voetbal allemaal bij elkaar en dan krijg je natuurlijk magie. Als het lijkt alsof we ons amuseerden op de set van Spitsbroers, dan klopt dat. Zoveel talent bij elkaar, dat wérkt. Maar vergis je niet, het is werken, hoor! Voor één scène moest ik na een goal op mijn knieën over het gras glijden in triomf. Dat ziet er natuurlijk geweldig uit, maar als je dat achttien keer na elkaar moet doen ... dan liggen die knietjes open (lacht). Pijn dat ik had!"