'Disneyland voor foodies' opent binnenkort in Italië

Door: ND

6/09/17 - 08u49 Bron: Metronieuws

© thinkstock.

Gek op de Italiaanse keuken maar iets minder op railways die drie keer overkop gaan? Dan is FICO Eataly World iets voor jou, een pretpark dat volledig in teken staat van de Italiaanse keuken.

Als pasta, pizza en focaccia hoog scoren op jouw lijstje met lievelingseten, dan kruis je 15 november best aan in je culinaire agenda. Dan opent in net Noord-Italiaanse Bologna "FICO Eataly World", ook wel "Disneyland voor foodies". Met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter omschrijft het park zich als het grootste culinaire pretpark ter wereld.



Het pretpark zal vanzelfsprekend bestaan uit verschillende Italiaanse eetkraampjes, maar je zal er ook leren hoe bijvoorbeeld pasta of parmigiano worden gemaakt. Er worden workshops gegeven, films en theater vertoond en er zijn ook klasjes waarin meer verteld wordt over landbouw en veeteelt. En het belangrijkste detail houden we voor het laatste: de inkom is gratis. Er blijft dus nog genoeg budget over om de spaghetti carbonara én de pizza quattro formaggi én de artisanale buffelmozzarella de te proeven.