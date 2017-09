Waarom kleine hondjes vaak luider keffen dan grote

Door: ND

5/09/17 - 17u00 Bron: Business Insider

© thinkstock.

Die kleine schoothondjes mogen dan wel onschuldig lijken, als ze beginnen blaffen komen daar toch aardig wat decibels uit. Hoe komt het dat kleine honden vaak indrukwekkend meer geluid produceren dan hun grote varianten? Business Insider vroeg het aan Alexandra Horowitz, hondenkenner en auteur van verschillende boeken rond het populaire huisdier.

Hondenfan en onderzoekster Alexandra Horowitz heeft al meerdere hondenboeken op haar palmares staan, waarin ze onder meer onderzoekt wat honden ruiken, horen, denken en weten. Op de vraag waarom kleine honden vaak meer van hun tak kunnen maken dan grote dieren, heeft ze zo haar eigen verklaring.



Compensatiegedrag

"Het is niet wetenschappelijk bewezen, want er zijn nog veel vragen over honden die onbeantwoord zijn," legt Horowitz uit aan Business Insider. "Maar ik acht de kans groot dat kleine honden hun grootte willen compenseren en op zoek gaan naar iets waardoor ze groter, sterker of krachtiger lijken. Veel lawaai maken is één van de manieren waarop dieren altijd proberen om zichzelf sterker voor te doen dan ze zijn."



"Geen stuk speelgoed"

"Ik haat het als mensen denken dat een klein hondje maar een stuk speelgoed is," besluit Horowitz. "Vaak hebben ze meer energie, zijn ze luider en onstuimiger dan grote honden. Grotere honden zijn vaak zachter dan aard, en lopen niet een hele dag als gekken heen en weer. Iets om in het achterhoofd te houden, als je besluit om voor de komende 15 jaar een hond te nemen."