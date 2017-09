Schotland "mooiste land ter wereld", dit is waarom het een bezoekje verdient

Door: ND

Staat Schotland niet bepaald hoog op jouw lijstje met te bezoeken bestemmingen, omwille van het grijze en regenachtige imago? Tijd om daar verandering in te brengen. De lezers van de toonaangevende reisgids Rough Guide kroonden het land tot het "mooiste ter wereld," waarmee het Canada van de troon stoot. Wij geven nog zes extra redenen om het noordelijkste land van het Verenigd Koninkrijk een bezoekje te gunnen.

De oude binnenstad van Edinburgh © thinkstock. "Wie kan ontkennen dat deze wilde stranden, diepe meren en grillige kastelen tot de meest wonderlijke en mooie dingen ter wereld behoren?", zo omschrijft de bekende reisgids Rough Guide Schotland, dat het na een rondvraag bij hun lezers tot het mooiste land ter wereld schopte. Het laat daarmee landen als Nieuw Zeeland, Finland, Noorwegen en Zuid-Afrika achter zich in de top 20.



"Adembenemend"

"Van onze ontzagwekkende landschappen en onze opmerkelijke historische bezienswaardigheden, tot onze drukke maar mooie stadscentra: Schotland is adembenemend," zo reageerde Malcolm Roughead van VisitScotland op de recente bekroning van het land. "Wie ons land bezoekt, heeft het vaak over een speciaal gevoel dat je nergens anders ter wereld vindt." Nog niet overtuigd? Zes redenen om eens wat verder te kijken dan het ontmoedigende weerbericht en je toch richting daar te wagen. Met een goede regenjas en waterdichte schoenen, welteverstaan. Lees ook Eerste nudistenpark van Parijs opent vandaag de deuren

1. Overweldigende natuur Van de indrukwekkende Schotse hooglanden tot het bekende meer van Loch Ness: Schotland herbergt magische stukjes natuur om kippenvel van te krijgen. Groene valleien, diepe meren en prachtige bergen worden afgewisseld door oude ruïnes en kastelen. Je kan er ook eilandhoppen en strandjes bezoeken, terwijl je ondertussen een indrukwekkende variatie aan vogels kan spotten.

2. Een duik in de rijke geschiedenis, erfgoed en archeologie Stenen van Calanais © thinkstock. Schotland bulkt van de eens begraven neolithische nederzettingen, mysterieuze rechtopstaande stenen en middeleeuwse kastelen. Dit jaar nog vakantiedagen op overschot? 2017 is in Schotland Year of History, Heritage and Archaeology, een unieke gelegenheid om historische sites te bezoeken en kennis te maken met erfgoed en tradities zoals het gaelic, folk en storytelling.

3. Moderne architectuur Behalve een rijke geschiedenis vind je ook moderne bouwwerken terug in Schotland. Zo opende vorige week pas de Queensferry Crossing brug bij Edinburgh, de langste tuibrug ter wereld die uit drie torens bestaat en uit kabels is opgehangen. Met zijn 2,7 km lengte vormt de brug de verbindingsweg tussen Edinburgh en Fife.

4. De wortels van Harry Potter Glennfinan viaduct, oftewel: de bekende stoomtrein uit Harry Potter © thinkstock. Het is intussen 20 jaar geleden dat Harry Potter zijn intrede maakte met dank aan J.K. Rowling. De schrijfster schreef de roman in cafés rondom Edinburgh, waaronder The Elephant House. Onvermijdelijk vormde Edinburgh en Schotland een bron van inspiratie voor de boekenreeks, en de adembenemende landschappen van de Schotse hooglanden werden ook gebruikt in de film.

5. Populaire plek voor cameraploegen Niet alleen Harry Potter speelt zich nu en dan af met de prachtige Schotse landschappen op de achtergrond, heel wat andere filmmakers voelen zich geïnspireerd door de wondermooie natuur. King Arthur: The Legend of the Sword werd recent nog in Schotland opgenomen, en je kan sommige locaties ook bezoeken. Ook voor Transformers: The Last Knight werd recent nog een beroep gedaan op de natuurpracht van Schotland.